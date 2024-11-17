تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

تباينت مؤشرات البورصة، في بداية تعاملات، اليوم الأحد، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.4%، ليصل إلى مستوى 31,336.59 نقطة.

كما هبط مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.32%، وصولًا إلى مستوى 3,221.17 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX30capped بنسبة 0.43%، ليصل إلى مستوى 38,823.41 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.44%، مسجلًا 13,746.27 نقطة.

بينما صعد أيضا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.3%، وصولًا إلى 8,432.54 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.1%، ليصل إلى مستوى 11,679.45 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.05%، وصولًا إلى 6,829.77 نقطة.