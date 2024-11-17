أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 31000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 490 شاحنة و 90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 231 شاحنة و 70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 28000 طن بضائع، 259 شاحنة و 20 سيارة.
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهي CSFAITH علي متنها 22000 طن فوسفات تصدير الي الهند وعمان و Alcudia Express ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة Alcudia Express ، كما تم تداول 2200 طن بضائع و 150 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث اور ، ايلة وسينا.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1045 راكب بموانيها.
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تصدير 22 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 31000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 490 شاحنة و 90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 231 شاحنة و 70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 28000 طن بضائع، 259 شاحنة و 20 سيارة.
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 31000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 490 شاحنة و 90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 231 شاحنة و 70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 28000 طن بضائع، 259 شاحنة و 20 سيارة.