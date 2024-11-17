بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT»

يقدم موقع "البوابة نيوز" بثًا مباشرًا من فضائية "إكسترا نيوز" لتغطية افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT»، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

يُعقد المعرض والمؤتمر تحت رعاية رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، في مركز مصر للمعارض الدولية، وبحضور ورعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تُنظم فعاليات «Cairo ICT» من قبل شركتي "تريد فيرز إنترناشيونال" و"المتحدة للخدمات الإعلامية"، ويُقام تحت شعار "The Next Wave" لاكتشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستُعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات، بحضور كبار المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.