مضغ العلكة على معدة فارغة.. تعرف على أسباب الإصابة بالتهاب المعدة

كشفت الدكتورة لاريسا عبدلخاكوفا، خبيرة التغذية، عن أكثر الاعراض المسببة لالتهاب المعدة.

ووفقا لما نشرته مجلة إزفيستيا، تشير الطبيبة الى أن التهاب المعدة هو التهاب يحدث في جدار المعدة وغالبا في الغشاء المخاطي ويمكن أن يكون حادا عند ظهوره لأول مرة ومزمنا عندما يستمر الالتهاب لفترة طويلة أو يحدث مرة أخرى.

كما أوضحت، أن الأسباب الأكثر شيوعا لالتهاب المعدة، هي سوء التغذية وتناول الأطعمة الساخنة جدا أو الباردة جدا وكذلك تناول الطعام بسرعة وسوء مضغه، كما أن تناول الأطعمة الحارة والمالحة والتدخين والكحول ومضغ العلكة على معدة فارغة يساعد على الإصابة بالتهاب المعدة.

وتقول: أن أعراض التهاب المعدة متنوعة فقد تظهر بشكل ألم ضاغط أوألم ثاقب أو حتى حاد على شكل مغص في المنطقة الشرسوفية في النصف العلوي من البطن كما قد يرافق التهاب المعدة غثيان وتقيؤ وفقدان الشهية وحرقة المعدة والتجشؤ المتكرر والشعور بالشبع السريع وثقل في المعدة وطعم كريه في الفم وانبعاث رائحة كريهة من الفم في بعض الأحيان.

وإذا كان الشخص يعاني من التهاب المعدة ويرغب في تسريع عملية الشفاء فعليه حماية الغشاء المخاطي الملتهب من عصير المعدة ويوصى بتناول مغلي بذور الكتان وبذور عشبة لسان الحمل قبل الأكل ويجب أن يكون الطعام دافئا أو مهروسا.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن تناول حمض الألجينيك والأعشاب البحرية و أحماض أوميغا-3 الدهنية ومياه معدنية دافئة والكولاجين .

كما توصي الخبيرة بتناول 4-5 وجبات طعام في اليوم عند الإصابة بالتهاب المعدة واستبعاد الأطعمة الباردة والساخنة جدا والقهوة والشوكولاتة والتوابل الحارة والأطعمة الدهنية والمقلية والوجبات السريعة من النظام الغذائي.