جامعة حلوان تنظم بطولة خماسي كرة القدم لذوي الهمم

نظم قسم ذوي الهمم بادارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان بطولة خماسي كرة القدم لذوي الهمم، بالصالة المغطاة بنادى جامعة حلوان بمشاركة 10 فرق من انواع الاعاقات المختلفة الحركي والذهني والسمع

حيث أقيمت النهائيات ووصل إلى المربع الذهبي فريق كايرو وفريق الحريفه وفريق الاهلي وفريق الدراويش .

وكانت المباراة النهائية بين فريق كايرو وفريق الحريفة وانتهت المباراة بفوز فريق كايرو بالمركز الأول بنتيجة 2/7 لصالح فريق كايرو

وكانت مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين فريق الأهلي والدراويش وانتهت بفوز فريق الاهلي بنتيجة 0/1 .

أقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة ، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بتنظيم الفعاليات الرياضية وخاصة لذوي الهمم لاشراكهم ودمجهم وتحسين حالتهم الصحية واكسابهم المزيد من الخبرات.