خبيرة تجميل تحذر من حقن الفيلر وتأثيرها على عظام الخدين

كشفت خبيرة تجميل أمريكية عن مخاطر حقن الفيلر وتأثيرها على منطقة الخدين مما يؤدي إلى تغيير الملامح بشكل ملحوظ للنساء وفقا لما نشرته مجلة “ديلي ميل”.

وأوضحت الطبيبة مولي بيلي المتخصصة فى تجميل وعناية البشرة في ولاية ميزوري أن عظام الخدين لا تفقد كثيرا من حجمها مع تقدم العمر بخلاف "تفاحتي الخدين" اللتين تفقدان الحجم بشكل أكبر مع مرور الوقت.

وأشارت إلى أن حقن الفيلر في هذه المنطقة والمعروفة طبيا بالقوس الوجني و يجعل الوجه يبدو أوسع وأكثر ذكورية ما يؤدي إلى تغيير الملامح بشكل ملحوظ.

حيث يعتقد البعض أنها حقنت الفيلر تحت عظام خديها وأكدت أن الفيلر في المناطق التي لا تفقد حجمها بشكل طبيعي يمكن أن يظهر بشكل غير طبيعي مما يساهم في تشويه الملامح.

وتقول:عندما يتم حقن الفيلر في مناطق لا تعاني من فقدان الحجم الطبيعي يصبح أكثر وضوحا ويغير ملامح الوجه بشكل أكبر مشيرة إلى أن كامبل ستظل بهذا الشكل طول حياتها .

كما تؤكد على أهمية استخدام الفيلر فقط لاستعادة الحجم في الوجه وليس لتحديد الملامح داعية النساء إلى استخدام المكياج لتحديد ملامح الوجه بدلا من الفيلر.

وإن الفيلر في منتصف الوجه يمكن أن يكون داعما ويظل غير مرئي لكن يجب استخدامه بحذر لتجنب التأثيرات غير المرغوب فيها كما أن الإفراط في استخدام الفيلر لدى الأشخاص الأصغر سنا قد يؤدي إلى نتائج غير طبيعية.