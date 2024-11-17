وزير كوري جنوبي يستبعد استئناف المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج دون مشاركة سول

قال وزير الوحدة الكوري الجنوبي " كيم يونغ-هو"، إن أي محادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ستكون صعبة بدون مشاركة كوريا الجنوبية، معترفًا بوجود مخاوف من أن كوريا الجنوبية قد يتم تجاهلها في حالة سعي كوريا الشمالية والولايات المتحدة لاستئناف الحوار.

ودعا كيم - في تصريح لمحطة "كيه بي إس" الإذاعية نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إلى وضع إرشادات مفصلة مسبقة بشأن القضية النووية الكورية الشمالية مع الإدارة الأمريكية القادمة.

وأوضح أن كوريا الجنوبية لم تغير موقفها المتمثل في أنه يجب نزع الأسلحة النووية تماما من كوريا الشمالية وأن أي حوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يجب أن يتم تنسيقه مسبقًا بشكل وثيق بين سول وواشنطن.

وأضاف "أنه حتى لو أولى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أهمية للدبلوماسية الشخصية خلال ولايته الثانية، فلن يكون قادرًا على تجاهل مواقف الدول الصديقة".