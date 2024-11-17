المملكة المتحدة تعلن حزمة مساعدات جديدة لدعم أكثر من مليون شخص في السودان

أعلنت المملكة المتحدة اليوم /الأحد/ عن حزمة مساعدات جديدة لدعم أكثر من مليون شخص متضرر من الصراع في السودان، وتوفير مساعدات حيوية لمن هم في حاجة إليها.

وذكر بيان نشرته الحكومة البريطانية أن حزمة المساعدات الجديدة بقيمة 113 مليون جنيه إسترليني، والتي تضاعف التزام المملكة المتحدة بالمساعدات للسودان والمنطقة هذا العام، حيث ستساعد أكثر من 600 ألف شخص في السودان، و700 ألف شخص في الدول المجاورة الذين فروا من الصراع، بما في ذلك تشاد وجنوب السودان.

وأشار البيان إلى أن حزمة التمويل الجديدة، التي تم الإعلان عنها اليوم، ستدعم شركاء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في توفير الغذاء والمياه والمأوى والمساعدات الطبية.

