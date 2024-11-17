استشهاد 18 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمخيمي "البريج" و"النصيرات" وسط قطاع غزة

استشهد 18 فلسطينيا بينهم طفل، وأُصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الحربية، لعدد من المنازل في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية - في بيان اليوم /الأحد/، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - باستشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال لمنزل عائلة "المصري"، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، كما استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنزل عائلة "رمانة" في مخيم النصيرات.

وأضافت المصادر أن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا 7 شهداء بينهم طفل وعدد من المصابين جراء قصف صاروخي استهدف منزلًا لعائلة "عقل" بمخيم البريج وسط قطاع غزة إلى مستشفى "العودة" في مخيم النصيرات ومستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.. مشيرين إلى استشهاد مواطنة فلسطينية وإصابة 9 آخرين جراء استهداف الاحتلال لمنزل عائلة "المقادمة" في مخيم البريج، ونقلوا إلى مستشفى "العودة".

ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ408 على التوالي، مخلّفا أكثر من 43،799 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، و103،601 مصاب، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف، والإنقاذ من الوصول إليهم.