شقيقة زعيم كوريا الشمالية: سول ستدفع ثمنا باهظا بسبب المنشورات المناهضة لبيونج يانج

حذرت كيم يو- جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، من أن كوريا الجنوبية ستدفع ثمنا باهظا لإرسال منشورات مناهضة عبر الحدود.



وقالت كيم - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية - "إن أنواعا مختلفة من المنشورات المناهضة التي أرسلتها كوريا الجنوبية قد سقطت في العديد من المناطق القريبة من الحدود وأيضا داخل أراضي البلاد أمس السبت".. مضيفة أن أراضي كوريا الشمالية تعرضت للتلوث، وكان لابد من الاستعانة بالعديد من الأشخاص للتخلص من تلك النفايات.

وأكدت كيم أن بلادها تدين بشدة الأعمال "المشينة" التي تقوم بها كوريا الجنوبية، وذلك في إشارة إلى المنشورات الدعائية المناهضة لبيونج يانج التي أطلقتها سول مجددا متجاهلة تحذيرات كوريا الشمالية المتكررة.

