ads
الأحد 17 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

شقيقة زعيم كوريا الشمالية: سول ستدفع ثمنا باهظا بسبب المنشورات المناهضة لبيونج يانج

كيم يو- جونج
كيم يو- جونج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حذرت كيم يو- جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، من أن كوريا الجنوبية ستدفع ثمنا باهظا لإرسال منشورات مناهضة عبر الحدود.


وقالت كيم - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية - "إن أنواعا مختلفة من المنشورات المناهضة التي أرسلتها كوريا الجنوبية قد سقطت في العديد من المناطق القريبة من الحدود وأيضا داخل أراضي البلاد أمس السبت".. مضيفة أن أراضي كوريا الشمالية تعرضت للتلوث، وكان لابد من الاستعانة بالعديد من الأشخاص للتخلص من تلك النفايات.
وأكدت كيم أن بلادها تدين بشدة الأعمال "المشينة" التي تقوم بها كوريا الجنوبية، وذلك في إشارة إلى المنشورات الدعائية المناهضة لبيونج يانج التي أطلقتها سول مجددا متجاهلة تحذيرات كوريا الشمالية المتكررة.
 

كيم يو- جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كوريا الجنوبية الحدود