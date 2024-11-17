عرض فيلم "مارس إلى مايو" بمهرجان القاهرة السينمائي

يشهد اليوم 17 نوفمبر، عرض فيلم "مارس إلى مايو" ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "مارس إلى مايو" روائي تدور أحداثه في خضم لحظة حميمة، تتلقى عائلة عادية مكونة من أم وأب وثلاثة مراهقين خبرًا غير متوقع عن حمل الأم.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 85 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساءً، بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج مارتن بافول ريبكا.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".