اليوم.. طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 26 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الأحد، حيث يشهد طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة علي جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء .

كما يشهد اليوم الاحد، شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تكون كثيفة علي وسط وشمال سيناء.

وامطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى علي فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 20 وعلى شمال الصعيد 26 للعظمي والصغرى 14 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمي والصغري 16 درجة .