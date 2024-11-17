عرض فيلم "مذبحة الخنازير الجميلة" ضمن القسم الرسمي بمهرجان القاهرة

يشهد اليوم 17 نوفمبر، عرض فيلم "مذبحة الخنازير الجميلة" ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "مذبحة الخنازير الجميلة" روائي تدور أحداثه عن مهرجان ذبح الخنازير في المزرعة القديمة هو تقليد يتطلع إليه "كاريل" كل عام. إنها الفرصة الوحيدة التي تجتمع فيها العائلة بأكملها، لقضاء وقت ممتع والاستمتاع بالطعام اللذيذ. ولكن هذه المرة، الأمور مختلفة.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 85 دقيقة، في تمام الساعة الثالثة عصرا، بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج آدم مارتينك، وإنتاج مشترك بين التشيك وسلوفاكيا.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".