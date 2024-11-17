سيناتور جمهوري لنتنياهو: "افعل ما يجب عليك فعله" بشأن البرنامج النووي الإيراني

قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "افعل ما يجب عليك فعله" بشأن البرنامج النووي الإيراني.



وذكر متحدث باسم جراهام، لموقع /أكسيوس/ الأمريكي، أن السيناتور الجمهوري من ساوث كارولينا نصح نتنياهو، خلال الاجتماع الذى عقد في القدس المحتلة، قائلا: "افعل ما يجب عليك فعله" من أجل منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وقال جراهام عقب لقائه مع نتنياهو لموقع أكسيوس إنه "قلق الآن أكثر من أي وقت مضى بشأن البرنامج النووي الإيراني.. ومن مصلحة أمريكا ضمان عدم امتلاك النظام الإيراني لسلاح نووي. من الضروري أن يُنظر إلى الولايات المتحدة ويُسمع صوتها على أنها تدعم إسرائيل ضد التهديد القادم من إيران".

وليندسي جراهام هو شخصية مقربة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وفي السنوات الأخيرة كان مؤثرا للغاية في تشكيل سياسات ترامب في الشرق الأوسط.

واجتمع جراهام مع نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس. ولم يصدر نتنياهو وكاتس أي تصريحات حول الاجتماع.