اليوم.. عرض الفيلم السعودي "فخر السويدي" بمهرجان القاهرة

يشهد اليوم 17 نوفمبر، العرض العالمي الأول للفيلم السعودي "فخر السويدي"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "فخر السويدي" روائي تدور أحداثه في خطوة جديدة، يقرر شاهين دبكة، مدير ثانوية السويدي الأهلية، تأسيس فصل شرعي، لاسيما مع وجود عدد من الطلاب ذوي السلوك المتمرد. يشعر شاهين بمشاعر الأبوة نحو هؤلاء الطلاب، ويراهن عليهم في مواجهة التحديات المتمثلة في ضغط أخيه وقرارات مجلس إدارة المدرسة. لذا، عليه أن يقدم نتائج ملموسة أو يلغي تلك التجربة.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 131 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساءً، بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج هشام فتحي، وعبدالله بامجبور، وأسامة صالح.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".