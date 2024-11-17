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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الطاقة الأوكراني: روسيا تستهدف منشآت الطاقة في جميع أنحاء البلاد

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
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قال وزير الطاقة الأوكراني هيرمان جالوشينكو، اليوم الأحد، إن روسيا لا تزال تتعمد استهداف منشآت توليد ونقل الطاقة في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف جالوشينكو - في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي - "هناك هجوم ضخم آخر على نظام الطاقة، حيث اضطر مشغل نظام النقل إلى تنفيذ انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي على وجه السرعة".
وأوضح المسئول الأوكراني "أن عمال الإنقاذ والمتخصصين في مجال الطاقة يتعاملون بالفعل مع عواقب الهجمات".. مشيرا إلى تنفيذ انقطاعات وقائية للتيار الكهربائي في كييف العاصمة وإقليمي دونيتسك ودنيبروبيتروفسك.

وزير الطاقة الأوكراني هيرمان جالوشينكو روسيا منشآت توليد ونقل الطاقة