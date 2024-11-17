بايدن يعرب لنظيره الصيني عن قلقه من نشر قوات كورية شمالية للقتال مع روسيا في أوكرانيا

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، لنظيره الصيني شي جين بينج، عن قلق واشنطن من نشر قوات كورية شمالية في روسيا للقتال ضد أوكرانيا.



وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم /الأحد/، إن الرئيس الأمريكي أبلغ نظيره الصيني ـ خلال لقاء في ليما على هامش الاجتماع الـ31 لقادة اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)ـ أن استمرار بكين في دعم القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية يزيد من حالة القلق من امتداد الحرب الروسية على أوكرانيا.

واتفق الزعيمان على مبدأ الاحتفاظ بمراقبة بشرية للأسلحة النووية كجزء من فرض ضوابط على تطور الذكاء الاصطناعي في المستقبل، كما شددا على ضرورة دراسة المخاطر المحتملة بعناية وتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري بطريقة حذرة ومسؤولة.