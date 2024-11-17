جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد عناصره في شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الأحد/، مقتل أحد عناصره من كتيبة نحشون التابعة للواء كفير خلال القتال في شمال قطاع غزة الليلة الماضية.



ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن بيان الجيش "إنه وفقًا لتحقيق أولي أجراه، قُتل عنصر في بيت لاهيا شمال غزة، ليرتفع عدد قتلى إسرائيل في الهجوم البري ضد قطاع غزة وأثناء العمليات على الحدود إلى 376".

وفي بيان أخر، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن أوامر جديدة بإخلاء المدنيين اللبنانيين بالقرب من ثلاثة مبانٍ في مناطق منفصلة في الضاحية الجنوبية لبيروت.