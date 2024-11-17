اليوم.. عرض فيلم "ديسكو أفريقيا" ضمن البانوراما الدولية بمهرجان القاهرة

يشهد اليوم 17 نوفمبر، عرض فيلم "ديسكو أفريقيا : قصة مدغشقر"، ضمن البانوراما الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "ديسكو أفريقيا : قصة مدغشقر" روائي تدور أحداثه حول كوامي، شاب في العشرين من عمره، يكافح لكسب عيشه من خلال العمل في مناجم الياقوت السرية. في خطوة غير متوقعة، يعود إلى مسقط رأسه حيث والدته وأصدقاؤه القدامى. يجد كوامي نفسه في مواجهة الفساد الذي يعصف ببلاده، ويضطر لاتخاذ العديد من الخيارات المصيرية.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 81 دقيقة، في تمام الساعة الثالثة عصرا، بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج لوك رازنجاونا، وهو إنتاج مشترك بين مدغشقر، قطر، فرنسا، ألمانيا، جنوب أفريقيا.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".