نجما يوفنتوس في جلسة تصوير مع كائن بملامح فضائية

ظهرت نجمة فريق السيدات في كرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي أليشا ليمان إلى جانب صديقها دوغلاس لويز في جلسة تصوير وهما بصحبة كائن غريب في هيئة إنسان بملامح فضائية وفقا لما نشرته مجلة "ذا صن" البريطانية .

انتقلت أليشا ليمان إلى يوفنتوس في نفس الوقت الذي انتقل فيه لويز من أستون فيلا وشارك الصديقان في جلسة تصوير تتضمن الفضائي ليل مايو الذي يتمتع بمتابعة هائلة على "إنستغرام" من 1.5 مليون متابع وكانت قد نشرت الصحيفة عدة صور لأليشا ليمان مع صديقها في جلسة دعائية .

وتم التصوير للترويج لمجموعة ملابس يوفنتوس الجديدة المستوحاة من ناسا وتضمن الفيديو الكامل ليمان ولويز من بين نجوم يوفنتوس الآخرين من فرق الرجال والسيدات ليظهر بعدها رائد فضاء يتجول في ملعب أليانز في تورينو حيث اكتشفوا ليل مايو.

كما تم تصوير ليل مايو وهو يتجول في أماكن أخرى من العالم كزيارة كنيسة السيانتولوجيا في لوس أنجلوس في ألمانيا وتم تصويره أيضا وهو يبحر في قارب في خليج ميامي.

ولكن بالطبع ليل مايو ليس فضائيا حقيقيا وهو في الواقع دعامة فيلم قديمة أنشأها أليكس مارتين.

وتملك نجمة فريق يوفنتوس للسيدات أليشا ليمان شهرة واسعة لا فقط في ملاعب الكرة وإنما أيضا في منصات التواصل حيث تعتبر من المؤثرات في المواقع الاجتماعية.