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الأحد 17 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. السيسي يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى مدينة ريو دي جانيرو، في البرازيل، للمشاركة بقمة مجموعة العشرين، المقرر أن تُعقد يومي 18-19 نوفمبر الجاري.

وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس يشارك في القمة بدعوة من الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، لتكون هذه هي المشاركة الرابعة لمصر إجمالاً في قمم المجموعة، عقب المشاركة في قمم الرئاسة الصينية عام ٢٠١٦، واليابانية عام ٢٠١٩، والهندية عام ٢٠٢٣،  بما يعكس التقدير المتنامي لثقل مصر الدولي، ولدورها المحوري على الصعيد الإقليمي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي قمة مجموعة العشرين