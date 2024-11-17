أسعار الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

انخفضت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر وبدون مصنعية خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 : 4046 جنيها للشراء، 4069 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 : 3709 جنيها للشراء، 3730 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3540 جنيها للشراء، 3560 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 : 3034 جنيها للشراء، 3051 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 : 2360 جنيها للشراء، 2373 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 28320 جنيها للشراء، 28480 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة : 125836 جنيها للشراء، 126547 جنيها للبيع.