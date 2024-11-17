الهند: علاقاتنا مع البرازيل تتسم بالديناميكية

صرح السفير الهندي لدى البرازيل ساريش ريدى، بأن علاقات بلاده مع البرازيل تتسم بالعمق والديناميكية، وأن نجاح الهند في رئاستها لمجموعة العشرين خلال العام الماضي شجع الدول على الرغبة فى إقامة شراكات معها.

جاء ذلك في معرض تصريحات صحفية أدلى بها السفير الهندي لوكالة الأنباء الهندية / إيه إن أى / نشرتها اليوم بمناسبة الزيارة المزمع أن يقوم بها رئيس الوزراء الهندي ناريندى مودى للبرازيل للمشاركة في القمة التاسعة عشرة لمجموعة العشرين المقرر عقدها 18 و19 نوفمبر الجاري.

وقال السفير الهندي إن هناك اهتماما واسع النطاق بهذه الزيارة، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى نجاح الهند في رئاستها للمجموعة خلال العام الماضي، وأضاف "إن هذه الزيارة مهمة جدا، وإنها تعتبر ثالث زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الهندي للبرازيل".

وأكد السفير أن العلاقات والشراكة الهندية البرازيلية تتسم بالديناميكية، مشيرا إلى حدوث تزايد في حجم التبادل التجاري المتنوع بين البلدين ليصل حجمه إلى ما يعادل حوالى 16 مليار دولار، وأنه حدث أيضا تزايد في زيارات الوفود بين البلدين، حيث تم تسجيل زيارات لحوالي 75 وفدا خلال العام الماضي.