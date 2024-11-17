الجابون: مشاركة قوية في الاستفتاء على الدستور

شارك أكثر من 70 % من الجابونيين المسجلين في القوائم الانتخابية في الاستفتاء على الدستور الجديد، وفقا للأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية الجابونية.

أوردت ذلك صحيفة "لوموند" الفرنسية، مشيرة إلى أن هذه المشاركة الكبيرة في الاستفتاء تجلت في مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها من الساعة 7:00 صباحًا حتى 6:00 مساءً في جميع أنحاء البلاد.. وتم نشر 250 مراقبًا من شبكة الوطنية "روك"، الممولة من الأمم المتحدة.

وقد أدت مراقبة انتظام التصويت إلى تعبئة الناخبين بشكل خاص..ولإدارة هذا التدفق الكبير للناخبين، قامت السلطات بتعديل حظر التجول الساري ليصبح من منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا طوال الفترة الانتخابية.

ومن ضمن ما طرحه الاستفتاء على الدستور الجديد هو أن نظام الحكم هو النظام الرئاسي، وأنه سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء وأن رئيس الجمهورية سينتخب لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وستعلن وزارة الداخلية النتائج الأولية قبل إعلان النتائج النهائية من قبل المحكمة الدستورية.