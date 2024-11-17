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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

8 شهداء في قصف للاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استشهد 8 مواطنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج، وسط قطاع غزة. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وذكرت "وفا" أن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا 7 شهداء بينهم طفل وعدد من المصابين جراء قصف صاروخي استهدف منزلًا لعائلة عقل بمخيم البريج وسط قطاع غزة الى مستشفى العودة في مخيم النصيرات ومستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأضاف أن مواطنة استشهدت وأصيب 9 آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة المقادمة في مخيم البريج، ونقلوا إلى مستشفى العودة.

كما قصفت مدفعية قوات الاحتلال الاسرائيلي المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة.

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