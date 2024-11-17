شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد سيئول بدفع "ثمن باهظ"

قالت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إن كوريا الجنوبية ستضطر إلى دفع "ثمن باهظ" لإرسالها منشورات دعائية عبر الحدود في اليوم السابق.

وأضافت كيم يو جونج، نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية أنه تم العثور على أنواع مختلفة من "المنشورات السياسية والأشياء القذرة ألقتها كوريا الجنوبية بالقرب من الحدود وفي الداخل".

وأوضحت في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "إننا ندين بشدة الأعمال المخزية والقذرة التي ارتكبها حثالة كوريا الجنوبية الذين يقومون باستفزازات بنشر أشياء سياسية وتحريضية معادية لنا مرة أخرى في تجاهل لتحذيراتنا المتكررة".

وتابعت: "لن يوجد صاحب منزل لا يغضب من مثل هذه القمامة القذرة المنتشرة في الفناء النظيف، التي قد تكره حتى الكلاب لمسها".

وأردفت أن قوات الأمن في كوريا الشمالية أغلقت المناطق التي تم العثور فيها على المنشورات وتعمل على التخلص منها.

وقالت: "هناك حد للصبر، ولقد وصل غضب شعبنا إلى أقصى الحدود، سيدفع هؤلاء الحثالة ثمنا باهظا".

وردت كوريا الشمالية بغضب على إرسال النشطاء الكوريين الجنوبيين بالونات عبر الحدود تحمل منشورات دعائية مناهضة لبيونغ يانغ وسلع استهلاكية كورية جنوبية، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".