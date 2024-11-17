من تفسير حلمك.. ماذا تعني رؤية العارية في المنام؟

الحلم رسالة تحمل رموز متنوعة في باطنها أغراض كثيرة؛ قد تكون للتبشير، وبعضها يكون للتحذير، ولأنها رموز فقد يحتار الرائي فيها، إذ أنه لا يستطيع فهمها وإدراكها، وعلى ذلك فقد فطنت “البوابة نيوز” لهذا الأمر، وسنقدم للسادة القراء والمتابعين تفسيرًا للحلم على حسب الحروف.



وسوف نعتمد في موضوعنا على أراء العلماء أمثال بن سيرين، وذلك للخوض في تلك التجربة وتقديم الإجابة الشافية لكل حائر يبحث عن إجابة لهذه الرموز التي يحتار فيما تريد أن تبلغه فيها من رسائل قد تكون بهدف إما التبشير، أو التحذير.



وعلى ذلك فإذا كان كل حلم رسالة فقد يحمل رموز، وكل رمز يبدأ بحرف، وهذه الحروف تبدأ بها رموز، وكل رمز له دلالة إما للتبشير، أو للتحذير؛ فتعالى نتعرف على حرف اليوم وهو حرف العين.



أولا: العارية

تنسب لها تأويلات كثيرة من بينها أن من رأى عارية في المنام فقد دل ذلك على أنه استعار شيء له قيمة، كما تفسر رؤية العارية إذا كانت مجهولة بأن الرأي مقبل على دينَا، كما تفسر رؤية العارية لدى الرائي بأنها خوف من عار قد يلحق بالرأئي أو فتنة.



ثانيا: العالم المسلم

ينسب له تفسيرات كثيرة من بينها أن الرائي إذ رأى عالم فقد دل ذلك على أنه سيعلو قدره، أو سيزداد في علمه، أو سيصبح من الواعظ والحكماء، ذلك أن راءه في المنام أما إذا وجده مقبل عليه فقد يفرج أمره ويهنأ باله.



ثالثا: رؤية السيدة عائشة رضي الله عنها

تفسر بتفسيرات كثيرة إذ أن من رأها فقد سمع الخير وبشر بالبركة في كل جوانب حياته ذلك بشكل عام دون تقيد للجنس، ولكن إذا رأتها امرأة فقد فسر ذلك بأنها ستنال منزلة عالية في وسط قومها



رابعا: العتاب

يؤل على حسب شخصية المعاتب للرائي؛ فإذا كان نبي فقد فسر ذلك للرائي بأنه ذنب ارتكبه، وقد غفر له ونال توبته، ولن يعود لذلك الذنب، وإذ رأى أنه يعاتب من قبل أحد بعرفه فسر ذلك على أن من يعتابه يحبه ويكن له الخير.