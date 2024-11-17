«بايدن» لـ«شي»: المنافسة «الصينية – الأمريكية» يجب ألا تتحول إلى نزاع

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، اليوم الأحد، خلال اجتماعه الثنائي والأخير مع نظيره الصيني شي جين بينج، أنه يتعين على الولايات المتحدة والصين بذل كل ما في وسعهما لمنع المنافسة بينهما من "التحول إلى نزاع".

وقال بايدن في مستهل اجتماعه مع شي في ليما، بختام قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك": "لا يمكن لبلدينا أن يسمحا لهذه المنافسة بالتحول إلى نزاع، هذه مسؤوليتنا، وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، أعتقد أننا أثبتنا أنه يمكن الحفاظ على هذه العلاقة".

وتابع: "لقد قضينا أنا وأنت ساعات عديدة معًا لأكثر من عقد من الزمان، سواء هنا أو في الصين أو بينهما، وأعتقد أننا قضينا وقتًا طويلًا في التعامل مع هذه القضايا".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه على الرغم من أن الزعيمين لم يتفقا دائمًا، فإن مناقشاتهما كانت صريحة وصادقة.

كان هذا آخر اجتماع من نوعه بين الزعيمين، حيث من المقرر أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في غضون شهرين.

ووعد ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع الصينية؛ مما أدى إلى إحياء الخلاف الاقتصادي الذي كان بينه وبين الصين خلال فترة رئاسته بين عامي 2016 و2020.