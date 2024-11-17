اتفاق «أمريكي صيني» لتقييد الذكاء الاصطناعي في استخدام الأسلحة النووية

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الصيني، شي جين بينج اتفقا، اليوم الأحد، على أن اتخاذ القرارات بشأن استخدام الأسلحة النووية يجب أن يكون بواسطة البشر وليس الذكاء الاصطناعي.

وقال البيت الأبيض في بيان أوردته "رويترز"، إنَّ الزعيمين أكدا ضرورة الحفاظ على السيطرة البشرية بشأن استخدام الأسلحة النووية.

وشدد الزعيمان أيضًا على الحاجة إلى التفكير مليًا في المخاطر المحتملة وتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري بطريقة تتسم بالحكمة والمسؤولية.

وتُعد هي المرة الأولى التي يصدر فيها البلدان مثل هذا الإعلان.

والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينج، أمس، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في ليما عاصمة بيرو.

من جانبه، ذكر الرئيس الصيني، شي جين بينج، إن بكين ستسعى جاهدة لتحقيق انتقال سلس في العلاقات مع الولايات المتحدة، كما أن البلدين يجب أن يواصلا استكشاف الطريق الصحيح للتوافق وتحقيق التعايش السلمي طويل الأمد.