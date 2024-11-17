متمردون يقتلون 13 شخصا ويخطفون آخرين في شرق الكونغو

أعلنت السلطات المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، السبت، أن "متمردين متطرفين لهم صلة بتنظيم "داعش" قتلوا 13 شخصا واختطفوا آخرين في شرق البلاد".

وقال الكولونيل أليان كيويوا، مدير المنطقة، عبر شاشات التلفزيون إن "المتمردين المنتمين إلى القوات الديمقراطية المتحالفة، المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي، قتلوا مدنيين فى قرية مابيسسيو في إقليم نورث كيفو".

وأضاف أن "قائمة القتلى شملت نساء في الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء ي الجمعة، بينما تم إضرام النار في عدد من المنازل بعد نهبها".

وتسود شرق الكونغو أعمال عنف على مدى عقود حيث يتصارع هناك أكثر من 120 جماعة على السلطة والأراضي والموارد المعدنية الثمينة، بينما تحاول جماعات أخرى الدفاع عن مجتمعاتها، فيما واجهت بعض الجماعات المسلحة اتهامات بارتكاب عمليات قتل جماعي.

وفي السنوات الأخيرة، زادت هجمات "القوات الديمقراطية المتحالفة" ضراوة، وامتدت باتجاه غوما، المدينة الرئيسية في شرق الكونغو، فضلا عن إقليم إيتوري المجاور.

واتهمت المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة "القوات الديمقراطية المتحالفة بقتل مئات الأشخاص واختطاف المزيد، من بينهم عدد كبير من الأطفال".

وفي أغسطس، ذكرت وسائل إعلام محلية أن "القوات الديمقراطية المتحالفة قتلت ما لا يقل عن 12 شخصا في العديد من القرى في نورث كيفو".