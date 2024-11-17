محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المتحدث باسم نتنياهو في قضية التسريبات

قررت محكمة إسرائيلية فجر اليوم الأحد، تمديد اعتقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيلي فلدشتاين، المتورط في قضية التسريبات من مكتب رئيس الوزراء.

وفي جلسة المحكمة، ادعت النيابة العامة الإسرائيلية أن فلدشتاين ألحق ضررًا بأمن الدولة، مشيرةً إلى أنه لم يكن يعتزم مساعدة المحتجزين الإسرائيليين في غزة، على عكس ما ذكره محامي الدفاع.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة قبول طلب النيابة العامة بتمديد اعتقال فلدشتاين.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة في طلب إخلاء سبيله في وقت لاحق من اليوم الأحد، إلا أنها قدمت موعد الجلسة.