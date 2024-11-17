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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الدفاع الإسرائيلي: استهداف منزل نتنياهو «تجاوز لكل الخطوط الحمراء»

البوابة نيوز
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قال وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إطلاق القنابل الضوئية على منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "تجاوز لكل الخطوط الحمراء".

وأضاف كاتس في منشور عبر منصة إكس إن "إطلاق القنابل الضوئية على منزل رئيس الوزراء  هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء. ولا يمكن لرئيس وزراء إسرائيل، الذي تهدده إيران ووكلاؤها الذين يحاولون اغتياله، أن يتعرض لنفس التهديدات من الداخل، على جهاز الشاباك وشرطة إسرائيل وجميع سلطات تطبيق القانون والقضاء، ويجب فورًا وبكل قوة اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة ووضع حد لهذا الوضع".

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