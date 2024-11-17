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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بالطيران المسير.. المقاومة العراقية تعلن قصف أهداف عسكرية في شمال إسرائيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، يوم السبت، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا هدفين عسكريين في شمال إسرائيل باستخدام الطائرات المسيرة.

وفي بيان لها، أكدت المقاومة أن هذه العمليات تأتي في إطار نهجها المستمر لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وضمن دعمها للأشقاء في فلسطين ولبنان.

 كما أشارت إلى أن الهجمات جاءت ردًا على المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وقال البيان: "في مساء يوم السبت 16 نوفمبر 2024، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هجومًا على هدف عسكري شمال الأراضي المحتلة بواسطة الطائرات المسيرة".

وفي بيان آخر، أفادت المقاومة الإسلامية بتنفيذ الهجوم الثاني مساء اليوم ذاته، حيث استهدفت نفس المنطقة عبر الطائرات المسيرة.

وأكدت المقاومة استمرار عملياتها ضد القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن وتيرة الهجمات ستتصاعد في الفترة القادمة.

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