غزل المحلة يهنئ «أبو ريدة» لفوزه برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية

يتقدم المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، بتهنئة المهندس هاني أبو ريدة؛ بمناسبة فوزه برئاسة اتحاد الكرة المصري بالتزكية.

كما يتقدم أعضاء مجلس إدارة نادي غزل المحلة والأجهزة الفنية واللاعبون بخالص التهاني لـ أبو ريدة، لفوزه برئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم بالتزكية.

مجلس إدارة غزل المحلة يهنئ أبو ريدة بمناسبة فوزه برئاسة اتحاد الكرة

ويتمنى مجلس إدارة النادي للمهندس هاني أبو ريدة، التوفيق والنجاح في قيادة الكرة المصرية في الفترة المقبلة.

وأصبح أبو ريدة رئيسًا لاتحاد الكرة لمدة 4 سنوات قادمة بالتزكية، هو وقائمته قبل الانتخابات المقرر لها يوم 10 ديسمبر المقبل.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، لمواجهة نظيره الجونة بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك على ملعب استاد خالد بشارة، يوم 23 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وعاد غزل المحلة إلى دوري الأضواء بعد غياب موسم واحد، حيث هبط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى في نهاية موسم 2022-2023.