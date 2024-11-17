خلال ساعات.. انطلاق الدورة الـ28 من فعاليات معرض «كايرو آي سي تي» 2024

الأحد 17/نوفمبر/2024 - 02:09 ص

تنطلق، صباح اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات كايرو آي سي تي 2024 في دورته الـ 28.

يأتي ذلك بحضور حكومي واسع وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ستقام النسخة الـ28 لـ معرض Cairo ICT ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو المعرض التكنولوجي الرائد في الشرق الأوسط وأفريقيا، خلال الفترة من اليوم الأحد إلى 20 نوفمبر، بداخل مركز مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة، حيث سيعد الحدث لهذا العام الأكثر ابتكارًا حتى الآن، ويغطي المنطقة بأحدث الابتكارات والاتجاهات المستقبلية.

ويعمل المعرض بالأساس على استكشاف التقنيات الناشئة، بدءًا من شبكات الجيل الخامس (5G) وما بعدها، والحلول المستندة للذكاء الاصطناعي، وابتكارات blockchain، وحتى أحدث الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وأيضا التعامل مع قادة الفكر من أجل الاستماع لأصحاب الرؤى الذين يقودون الموجة التالية من الإنجازات التكنولوجية.

وظلت تجربة المعرض التوضيحي العملي مهمة بسبب التفاعل مع المنتجات والحلول المتطورة التي تعيد تعريف ما هو ممكن، حيث ظلت مهمة المعرض خلال الـ27 نسخة السابقين له هي توفير منصة ديناميكية لازدهار الابتكار، وتبادل المعرفة.

كما سيجري إجراء الاتصالات، والتركيز بشكل خاص على «الموجة التالية» في ظل التقدم التكنولوجي الموجود عالميا، كما سيتناول الحدث التقنيات التحويلية التي تعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات، بحسب الموقع الرسمي للمعرض على الإنترنت.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 2024، يقام في مركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.