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الأحد 17 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله يعلن تنفيذ 26 عملية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي

حزب الله
حزب الله
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أعلن حزب الله اللبناني، مساء السبت، عن تنفيذ 26 عملية متنوعة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر الحزب في بيان له أن العمليات التي نفذها شملت التصدي لمحاولات تقدم للقوات الإسرائيلية على الحدود، واستهداف مواقع وقواعد للجيش الإسرائيلي والمستوطنات في شمال وعمق إسرائيل، إلى جانب التصدي للطائرات والمسيرات الإسرائيلية.

وفي بيان آخر فجر اليوم الأحد، أكد حزب الله استمراره في الاشتباك مع قوة إسرائيلية بالقرب من بلدة شمع في جنوب لبنان، باستخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف.

وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق من مساء السبت عن استهداف خمس قواعد عسكرية إسرائيلية في مدينة حيفا.

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