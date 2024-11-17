غدًا.. بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي (خطوات التقديم والشروط)

الأحد 17/نوفمبر/2024 - 01:54 ص

يبدأ، غدًا الإثنين، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تلقي طلبات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ضمن مشروع «سكن لكل المصريين 5» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، على أن يخصص الأسبوع الأول لتقديم ذوي الهمم.

موعد التقديم على شقق الإسكان 2024

ويبدأ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، من غد الاثنين حتى 25 نوفمبر الجارِ، للمواطنين من ذوي الهمم، على أن يتم إتاحة التقديم لجميع المواطنين، بينهم ذوي الهمم أيضا، اعتبارا من 26 نوفمبر الجاري حتى 24 ديسمبر المقبل.

المقدم وكراسة الشروط:

-300 جنيه رسوم كراسة الشروط.

-355 جنيها مصاريف إدارية.

-20 ألف جنيه للوحدات السكنية في المحافظات.

-30 ألف جنيه للوحدات السكنية في المدن الجديدة.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي ومتوسطي الدخل

ويبلغ عدد شقق الإسكان الاجتماعي 2024 الجاهزة للتسليم لمحدودي ومتوسطي الدخل 23 ألفا و958 وحدة سكنية، في مناطق الجيزة، والشرقية، والمنوفية، والفيوم، والإسماعيلية، والبحيرة، ومطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، وتتراوح أسعار هذه الوحدات بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمنخفضي الدخل

عدد شقق الإسكان الاجتماعي 2024 الجاهزة للتسليم لمنخفضي الدخل يبلغ 12 ألفا و990 وحدة سكنية، في عدة مدن جديدة، وتتراوح أسعارها بين 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه.

وتبلغ عدد شقق الإسكان الاجتماعي 2024 التي سوف تُسلم خلال 36 شهرًا 41 ألفا و782 وحدة وتقع في مناطق: «أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، السادات، أخميم الجديدة، وسوهاج الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، غرب قنا، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة»، وتتراوح أسعارها بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه.

المستندات المطلوبة للتقديم

- صورة من بطاقة الرقم القومي «سارية».

- شهادات الدخل «لإثبات دخل المتقدم أو الأسرة، مثل شهادة من جهة العمل أو من التأمينات الاجتماعية».

- لأصحاب المهن الحرة، شهادة معتمدة من محاسب قانوني، أو مستخرج سجل تجاري، وبطاقة ضريبية.

- صورة من عقد الزواج أو شهادة الطلاق «إذا كانت الحالة الاجتماعية متزوجة أو مطلقة».

- إيصال مرافق حديث «كهرباء، ماء، أو غاز» لإثبات العنوان الحالي.

- إيصال دفع مقدم الحجز من مكاتب البريد.