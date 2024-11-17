بالصور.. تقديم خدمات مجانية خلال افتتاح فرع اتحاد شباب العمال بإسنا

شهد مركز إسنا جنوب الأقصر، افتتاح فرع الاتحاد العام لشباب العمال؛ وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم للمواطن الإسناوي، بالإضافة إلى توزيع جوائز وتقديم خدمات مجانية.

جاء ذلك برعاية عبدالعزيز سمير، رئيس الاتحاد، وأحمد عبدالمتجلي، رئيس الفرع، ورمضان عبد المبدي، نائب رئيس الفرع، والمهندس مصطفى السنوسي منسق مركز إسنا، وعدد من المسئولين.

بدأت فعاليات الحفل، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها عرض عدة فقرات فنية تم من خلال بعضها توضيح ما يقوم بتقديمه الفرع من خدمات للمواطنين، تلاها فقرة سحب جوائز للحضور، تم خلالها تقديم خدمات مجانية للمواطنين من بنك مصر، بسحب فيزة ميزة مجانا، وربط الحساب البنكي بالإنترنت مجانا، وغيرها من الخدمات، تلتها فقرة الرقص بالتنورة، ثم اختتم الحفل بقرعة علنية لتوزيع بعض الجوائز العينية عقب حفل افتتاح مقر الاتحاد العام للشباب بمدينة اسنا بحضور قيادات وأعضاء الاتحاد بمحافظة الأقصر ومركز اسنا.

وقال المهندس مصطفى السنوسي منسق اتحاد شباب العمال بمركز إسنا، أنه تم تدشين الاتحاد العام لشباب العمال بمركز ومدينة إسنا، ولقد آن الآوان أن يدرك الجميع مدى أهميته تجاه وطنه، مضيفًا "نأمل أن يكون الاتحاد العام لشباب العمال بمثابه نبض الشارع المصري وتطلعاته نحو حياة أفضل وعيشة كريمة وذلك من خلال اتحاد شبابي عمالى ليس له علاقة بالسياسة، وأن أهم أهدافه هو خدمة شباب العمال، وكل عامل مصري وذلك من خلال مساعدة السلطة التنفيذية في إيجاد الحلول التي تهدف الي خدمة شباب العمال.

وشارك فى فعاليات الافتتاح، كلا من النائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب، وممثلة ذوي الهمم بمحافظة الأقصر، وعثمان العريان، الأمين العام للإتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات بالأقصر، وأحمد إبراهيم، منسق مؤسسة تنموية بمحافظة الأقصر، والعمدة محمد إبراهيم، رئيس لجنة التعليم بالاتحاد العام لشباب العمال بالمركز، وسيد مرعي، والعديد من القيادات التنفيذية ورجال الأعمال، وذوي الهمم، وحشد جماهيري من جميع الفئات.

افتتاح مقر اتحاد شباب العمال (1)

افتتاح مقر اتحاد شباب العمال (2)

افتتاح مقر اتحاد شباب العمال (3)

افتتاح مقر اتحاد شباب العمال (4)

افتتاح مقر اتحاد شباب العمال (5)

افتتاح مقر اتحاد شباب العمال (6)

افتتاح مقر اتحاد شباب العمال (7)

افتتاح مقر اتحاد شباب العمال (8)

افتتاح مقر اتحاد شباب العمال (9)

افتتاح مقر اتحاد شباب العمال (10)

افتتاح مقر اتحاد شباب العمال (11)

افتتاح مقر اتحاد شباب العمال (12)

افتتاح مقر اتحاد شباب العمال (13)

افتتاح مقر اتحاد شباب العمال (14)

افتتاح مقر اتحاد شباب العمال (15)

افتتاح مقر اتحاد شباب العمال (16)