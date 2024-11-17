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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بحضور نائب المحافظ.. ندوة توعوية بعنوان «العدالة الذكية» بمحكمة الأقصر (صور)

ندوة العدالة الذكية
ندوة العدالة الذكية
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شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، مساء السبت، في الندوة التي أقيمت في محكمة الأقصر الابتدائية، حول دور وزارتي العدل والاتصالات في تحقيق العدالة الذكية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

عقدت الندوة، بحضور المستشار عبد الرحيم أحمد عبد المالك، رئيس محكمة الاستئناف بالأقصر، والدكتور محمود علام وكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا، والدكتورة رضا عطا الله مسئول التواصل المجتمعي بالجامعة ومسئولي وزارات الاتصالات والأوقاف والثقافة.

تناولت المحاضرة، الحديث عن العدالة الذكية؛ الجانب التقني والجانب الاجتماعي، حيث أكد نائب المحافظ على أهمية مثل هذه الندوات التوعوية التي تقدمها المحكمة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية".

جامعة الأقصر تشارك في فعالية ندوة العدالة الذكية

كما شاركت جامعة الأقصر في الفعالية، حيث حاضرت في الندوة، الدكتورة أماني أشرف المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات، التي شرحت ماهية العدالة الذكية؛ وأهميتها وكيفية تحقيقها.

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