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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

50 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ فجر السبت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 50 شهيدًا جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة منذ فجر السبت.

وأوضحت أن الغارات طالت منازل ومواقع في مختلف أنحاء القطاع، مما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

ومساء السبت، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الخضر جنوب بيت لحم، حيث تمركزت في محيط الجامع الكبير وعدد من الأحياء مثل الصيفي والبوابة. 
وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز والصوت تجاه المنازل والمواطنين، دون تسجيل إصابات.

كما شهدت محافظة الخليل اقتحامات مماثلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بني نعيم والسموع، وأطلقت القوات قنابل الغاز السام في بني نعيم، ما تسبب بحالة من التوتر دون وقوع إصابات. 
وفي بلدة السموع، نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا وأجرت عمليات تفتيش عشوائية للمركبات، دون أن تسجل اعتقالات.

 

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