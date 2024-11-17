29 منظمة دولية تتهم جيش الاحتلال بتشجيع نهب المساعدات في غزة

اتهمت 29 منظمة غير حكومية، في تقرير مشترك، جيش الاحتلال الإسرائيلي بتشجيع نهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، من خلال مهاجمة قوات الشرطة الفلسطينية التي تحاول مكافحته.

وجاء في تقرير المنظمات، وبينها أطباء العالم وأوكسفام، والمجلس النروجي للاجئين، أن النهب مشكلة متكررة، نتيجة استهداف إسرائيل ما تبقى من قوات الشرطة في غزة، ونقص السلع الأساسية، وانعدام الطرق وإغلاق معظم نقاط العبور، ويأس السكان الذي يؤدي إلى هذه الظروف الكارثية.

وأكدت المنظمات غير الحكومية، أيضًا في تقريرها، أنه في بعض الحالات، وفيما كان عناصر الشرطة الفلسطينيون يحاولون اتخاذ إجراءات ضد اللصوص، تعرضوا لهجوم من قبل القوات الإسرائيلية، وأضافت: «تقع العديد من الحوادث بالقرب من القوات الإسرائيلية أو على مرأى منها، بدون أن تتدخل حتى عندما يطلب سائقو الشاحنات المساعدة».

كما نددت المنظمات بخفض المساعدة الإنسانية التي تسمح إسرائيل بدخولها إلى قطاع غزة إلى مستوى متدن تاريخيًا، وأوضحت أن ما معدله 37 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى الأراضي الفلسطينية يوميًا في أكتوبر و69 يوميًا في الأسبوع الأول من نوفمبر مقابل 500 قبل 7 أكتوبر 2023 حين اندلعت الحرب إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل.

وذكرت المنظمات التسع والعشرين، أنه في الفترة ما بين 10 أكتوبر و13 نوفمبر، أدت الغارات الإسرائيلية وعمليات القصف إلى مقتل ما لا يقل عن 20 عاملًا في المجال الإنساني يعملون بشكل رئيسي لصالح جمعيات فلسطينية، وأضافت أن "هؤلاء الموظفين قتلوا في منازلهم أو في مخيمات النزوح أو أثناء توزيع المساعدات.

من جانبها، زعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس، إنها عازمة تماما على تسهيل استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وزيادتها، ولا سيما من خلال فتح طرق ونقاط عبور جديدة، مثل معبر كيسوفيم، الذي زعمت فتحه هذا الأسبوع، لضمان وصول المساعدات الأساسية إلى سكان غزة.