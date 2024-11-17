عودة الروس والبيلاروسي المحتجزين في تشاد إلى موسكو

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن مواطنا بيلاروسيا و3 مواطنين روس، بينهم الباحث السياسي مكسيم شوغاليه كانوا محتجزين في تشاد منذ سبتمبر الماضي، عادوا إلى موسكو.

وكان السفير التشادي في موسكو قد أكد لوكالة "نوفوستي" في وقت سابق أن رئيس تشاد محمد إدريس ديبي قرر الإفراج عن المواطنين الروس والبيلاروسي المحتجزين في البلاد، وتسليمهم لموسكو.

وكانت سلطات تشاد قد قامت بتوقيف الباحث السياسي مكسيم شوغاليه والمترجم سامر سويفان في مطار العاصمة إنجامينا في 19 سبتمبر الماضي، وبعد يومين من ذلك تم توقيف الشخصين الآخرين.

وبعد احتجاز المواطنين المذكورين، أعلنت الخارجية الروسية أنها تبذل جهودا من أجل إطلاق سراحهم. ولا يزال سبب احتجاز المواطنين الروس والبيلاروسي في تشاد مجهولا.

وجدير بالذكر أن مكسيم شوغاليه، الذي كانت التقارير الإعلامية تتحدث عن صلاته بشركة "فاغنر" العسكرية الخاصة سابقا، وسامر سويفان اعتقلا في ليبيا من قبل حكومة الوفاق الوطني في عام 2019 بتهمة "التجسس". وتم الإفراج عنهما في ديسمبر 2020.