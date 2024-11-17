شاهد لحظة سقوط قنابل مضيئة على منزل نتنياهو

الأحد 17/نوفمبر/2024 - 12:39 ص

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، مقطع فيديو لحظة سقوط قنابل مضيئة على منزل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما وثق مثطع فيديو آخر، مشاهد لتحليق مروحيات للبحث عن مجهولين أطلقوا قنابل ضوئية على منزل نتنياهو.

شاهد .. لحظة سقوط قنابل مضيئة على منزل رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في "قيسارية" الليلة. pic.twitter.com/n8g5dC3gX1 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 16, 2024

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي و«الشاباك»، إنه تم رصد إطلاق قنبلتي إضاءة سقطتا في فناء منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في «قيساريا».

⚡️⭕️ 2 Flares thrown at Netanyahu's house:#Israeli Army Radio:



A flare bomb was thrown at Netanyahu's home in Caesarea and the police opened an investigation



Statement by the #Israeli occupation police and the "Shabak" regarding the throwing of flares around Netanyahu's home… pic.twitter.com/Efdxpybb07 — Middle East Observer (@ME_Observer_) November 16، 2024

وأكدت شرطة الاحتلال والشاباك، أن نتنياهو وعائلته لم يكونوا بالمنزل أثناء إلقاء القنبلتين، وتم فتح تحقيق في الحادث.

وعلق الإعلام الإسرائيلي على الحادث، قائلًا: «سقوط قنبلتي إضاءة في منزل نتنياهو هو فشل أمني إضافي».

وعلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على واقعة إلقاء قنبلة إضاءة على منزل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن هذا الأمر «تجاوز لخط أحمر آخر».

وتابع وزير الأمن القومي الإسرائيلي: «اليوم تم إلقاء قنبلة إضاءة على منزل رئيس الوزراء نتنياهو وغدًا قد يتم إطلاق رصاص حي».

وشدد «بن غفير»، على وقف التحريض ضد نتنياهو وعائلته فورًا، وتوقع وصول« الشاباك» والشرطة إلى المشتبه بهم في أسرع وقت.