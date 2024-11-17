الرئيس الصيني: رغبة بكين في العمل مع الولايات المتحدة لم تتغير بعد الانتخابات الرئاسية

أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينج نظيره الأمريكي جو بايدن بأن "الصين مستعدة للعمل مع إدارة أمريكية جديدة".

واجتمع الرئيسان يوم السبت على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) السنوية.

وقال الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي، قبل شهرين من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إن بكين "ستسعى جاهدة من أجل انتقال سلس" في العلاقات مع واشنطن، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضاف شي جين بينج أنه يتعين على البلدين "مواصلة استكشاف الطريق الصحيح" للتفاهم و"تحقيق تعايش سلمي على المدى الطويل".

وشدد الرئيس الصيني على أن "رغبة الصين في العمل مع الولايات المتحدة لم تتغير مع الانتخابات الأمريكية".

من جانبه، قال بايدن إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تكون قائمة على المنافسة وليس الصراع.

وهذه هي المرة الأخيرة التي يلتقي فيها الرئيسان، حيث سيغادر بايدن منصبه تمهيدا لدخول الرئيس المنتخب ترامب إلى البيت الأبيض.

وهناك الكثير من الغموض بشأن ما يخبئه المستقبل في العلاقات الأمريكية-الصينية تحت قيادة ترامب، الذي أطلق في حملته الانتخابية وعدا بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 بالمئة على الواردات الصينية.