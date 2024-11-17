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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله: استهدفنا بصواريخ نوعية 5 قواعد عسكرية إسرائيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استهدف حزب الله اللبناني بصواريخ نوعية 5 قواعد للجيش الإسرائيلي معلنا تحقيق إصابات مباشرة.

وقال حزب الله - في بيان أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، السبت "استهدف حزب الله عند الساعة 7:45 مساء السبت عددا من القواعد العسكرية في مدينة حيفا المحتلة ومنطقة الكرمل بعدد من الصواريخ النوعية، وهي قواعد حيفا التقنية وحيفا البحرية وستيلا ماريس وطيرة الكرمل، وللمرة الأولى، قاعدة نيشر جنوب شرق مدينة حيفا.

كما استهدف بصواريخ موجهة تجمعات لقوات إسرائيلية في مستوطنات مرغليوت وكفر جلعادي وراميم ودبابة ميركافا عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع بصاروخ موجه.

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