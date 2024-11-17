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الأحد 17 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

أمانة العمل الجماهيري بـ«مستقبل وطن» تطلق مبادرة «مشوارك علينا» للطلاب بالمحافظات

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عقدت أمانة العمل الجماهيري المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أحمد أمين مسعود، اجتماعًا دوريًا، لمناقشة التجهيز لعددًا من المبادرات والفعاليات خلال الفترة المقبلة، بحضور الأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة.

وناقش الاجتماع، التجهيز لإطلاق مبادرة "مشوارك علينا" لطلاب المدارس والجامعات بكافة المحافظات، وكذلك عدد من المبادرات والمقترحات، والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وشهد الإجتماع، نقاشا وتفاعلا كبيرا بين الحضور من أعضاء هيئة مكتب الأمانة، بشأن آليات تعزيز العمل في الفترة المقبلة.

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