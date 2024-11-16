ننشر أسماء مصابي حادث العمال في دمياط

شهدت مدينة كفر سعد في دمياط حادثا مأساويا اليوم السبت، حيث انقلبت سيارة نقل عمال بطريق السوالم التابعة لمركز كفر سعد بدمياط مما أسفر عن حالتي وفاة و ١٦ مصابا.

وجاءت أسماء المصابين هي عطية عبد الفتاح السيد ونصحي وهدان السيد وهبة مجدي مصطفى وأميمة محمد رزق ومحمد عثمان إبراهيم وأحمد حسين عبد المنعم وهالة أحمد عمر ومحمد عبد الهادي ومحمد زكي السيد ورباب عيد أحمد وثريا خليل وبهجت محمد بهجت .

استقبلت مستشفى كفر سعد المركزى عدد ١٦ مصابا كما شهدت وصول ٢ عمال إلى المستشفى جثه هامدة .

تم استقبال المصابين باستقبال المستشفى وفرز وعلاج المصابين و تحويل ٣ منهم للعناية المركزة

حيث تنوعت الاصابات بين نزيف بالمخ و نزيف بالبطن و كسور مختلفة.

في سياق آخر قام الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة دمياط يرافقه الدكتورة سوزان الكيكي مدير إدارة الرعاية الحرجة و العاجلة بمديرية الصحة بزيارة مستشفى الزرقا المركزي قسم الرعاية المركزة للاطمئنان على حالة اللاعب محمد شوقي و الذي توقف قلبه أثناء لعب مباراة كرة قدم بين فريقه كفر الشيخ و القزازين على ملعب نادي الزرقا وتم نقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى الزرقا المركزى.

والتقى الدكتور بدران أهل اللاعب لطمأنتهم و شرح التطورات الطبية لحالته.

وقال الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة في دمياط أنه فيما يخص حالة اللاعب محمد شوقي لاعب كرة القدم و الذى يتم تقديم الرعاية الصحية له بمستشفى الزرقا المركزى بمحافظة دمياط توقف قلب اللاعب أثناء لعب مباراة كره قدم على ملعب نادي الزرقا وهرع رجال الإسعاف للاعب و تم عمل الإسعافات الأولية و دخلت سيارة الإسعاف إلى الملعب و تم نقله إلى مستشفى الزرقا المركزي.