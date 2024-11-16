تيباس يكشف عن رأيه في انضمام محمد صلاح ومرموش للدوري الإسباني

أشاد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا»، بالكرة المصرية وبشغف الجماهير بها، مؤكدًا سعي الرابطة لتعزيز التعاون بين إسبانيا ومصر في المجال الكروي.

وكشف تيباس عن رأيه في انضمام الثنائي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش هداف آينتراخت فرانكفورت الألماني، للدوري الإسباني في الفترة المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات لـ تيباس لقناة أون تايم سبورتس، حيث أكد أن الكرة المصرية تطورت بشكل كبير، وأن هناك رغبة في جلب الأندية الإسبانية إلى مصر ودول أخرى لزيادة التعاون.

أعرب تيباس عن قلقه من كثرة البطولات التي تقام حاليًا، مشيرًا إلى أن كأس العالم للأندية يجبر الدوريات على تأخير نهايتها، مما يزيد العبء على اللاعبين، مؤكدًا أن هذا الأمر يؤثر سلبًا على اللاعبين المحترفين في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في إسبانيا.

تيباس

تيباس يعلق على احتمالية انضمام صلاح ومرموش للدوري الإسباني

كما أشاد تيباس بقدرات اللاعبين المصريين، مؤكدًا أن مصر تمتلك لاعبين موهوبين، ولكنهم يحتاجون إلى المزيد من الاهتمام والمتابعة للوصول إلى أعلى المستويات.

وأعرب عن أمله في انضمام لاعبين مصريين مثل محمد صلاح وعمر مرموش إلى الدوري الإسباني، مؤكدًا أن ذلك سيزيد من اهتمام الجماهير المصرية بالليجا.

وتطرق تيباس إلى قضية العنصرية في الملاعب، مشيدًا بالجهود التي تبذلها إسبانيا لمكافحتها.. مشددًا على أن إسبانيا كانت تعاني من مشكلة العنصرية في الملاعب منذ 15 عامًا، ولكن تم اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحتها، مشيرًا إلى العقوبات التي وقعت على من ارتكبوا أعمال عنصرية في المباريات.

وعبر تيباس عن أسفه لعدم فوز فينيسيوس جونيور بجائزة الكرة الذهبية، مؤكدًا أنه كان يستحق الفوز بها. كما تحدث عن الأسباب التي أدت إلى رحيل العديد من المواهب الشابة من أكاديمية برشلونة "لاماسيا".