تقديم ٨٩ ألف خدمة علاجية مجانية ضمن مبادرة بداية في دمياط

أعلن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة في دمياط عن خدمات وفعاليات مبادرة " بداية جديدة لبناء الانسان " خلال الاسبوع، حيث تم تقديم ٨٩١٣١ خدمة علاجية للمواطنين من خلال المستشفيات و تقديم ٨٣٦٧٦ خدمة صحية من خلال وحدات الرعاية الاساسية.

كما تم إقامة قافلتان طبيتان الأولى بنجع الجبايلة مركز كفر البطيخ والأخرى بعزب العرب مركز فارسكور وتنفيذ ١٣٣ عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار وتقديم خدمات التثقيف الصحي و التربية السكانية لأكثر من ٨٠٤٠ مواطن، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان و الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

وقال الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط على تكاتف فرق المنظومة الصحية للعمل من خلال المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الانسان ".

حيث أوضحت الدكتورة أروى بدير منسق المبادرة انتشار فرق مديرية الصحة لتقديم العديد من الخدمات الصحية و التى تضمنت تقديم ٨٩١٣١ خدمة علاجية للمواطنين من خلال المستشفيات التابعة لمديرية الصحة و تقديم ٨٣٦٧٦ خدمة صحية من خلال وحدات الرعاية الاساسية شملت تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية للمواطنين.

كما تم اقامة قافلتان طبيتان الاولى بنجع الجبايلة مركز كفر البطيخ والتي قدمت خدماتها ل ٧١٧ مواطنا والأخرى بعزب العرب مركز فارسكور وقد قدمت خدماتها ل ١٣٥٠ مواطن.

كما تم تنفيذ ١٣٣ عملية جراحية متنوعة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وتقديم خدمات التثقيف الصحي و التربية السكانية لأكثر من ٨٠٤٠ مواطن.

و تستمر مديرية الصحة فى تقديم كافة الخدمات الصحية و التوعوية لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.