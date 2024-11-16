صحيفة سعودية تزف نبأ سارًا بشأن طارق حامد مع ضمك

نشرت صحيفة سعودية، اليوم السبت، نبأ سارًا بشأن النجم المصري طارق حامد، المحترف ضمن صفوف فريق ضمك السعودي.

يعاني طارق حامد من إصابة قوية في الركبة غاب على إثرها عن آخر 8 مباريات لفريق ضمك في الدوري السعودي.

كان حامد تعرض لهذه الإصابة خلال تدريبات ضمك بعد الخسارة من نظيره الهلال بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

ولكن أفادت صحيفة «الرياضية» السعودية، بأن طارق حامد بدأ في العودة التدريجية إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

عودة طارق حامد إلى تدريبات ضمك

وذكرت الصحيفة أن طارق حامد شارك في مران ضمك، الذي أقيم اليوم السبت، حيث بدأ في تنفيذ برنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بهدف تجهيزه للمباريات المقبلة.

ومن المتوقع، أن يواصل صاحب الـ36 عامًا، تدريباته بشكل تدريجي خلال الأسبوع الجاري، قبل أن يخضع لاختبارات فنية لتقييم جاهزيته الكاملة للمشاركة في المباريات الرسمية.

تعتبر عودة طارق حامد إلى التدريبات بمثابة بشرى سارة لجماهير نادي ضمك والجهاز الفني للفريق، حيث يعتبر اللاعب أحد الركائز الأساسية في خط وسط الفريق.

يحتل فريق ضمك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة، من 3 انتصارات وتعادلين، بينما خسر 5 مباريات خلال 10 جولات.